Il 18enne egiziano morto all’interno del carcere di San Vittore a Milano è la 71esima vittima del sistema carceri. Il ragazzo è morto carbonizzato in un incendio divampato all’interno della sua cella nella notte tra il 5 e il 6 settembre. A darne notizia è il sindacato di polizia penitenziaria Uilpa. «Un detenuto di origini egiziane verso la mezzanotte è rimasto carbonizzato nella sua cella della Casa Circondariale di Milano San Vittore, che condivideva con un altro detenuto, a causa di un incendio appiccato, sembrerebbe, da loro stessi come ormai avviene con assidua frequenza», afferma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

Le dinamiche dell’accaduto non sono del tutto chiare. Da una prima ricostruzione il rogo sarebbe partito da un materasso. Un suo compagno di cella è riuscito a salvarsi. Il giovane era stato arrestato qualche mese fa per rapina e si trovava in carcere in custodia cautelare in attesa di giudizio.

Secondo il sindacato non si tratterebbe di un suicidio. Ma il bilancio dei morti in carcere da inizio anno non si ferma. «Appare sempre più come un bollettino di guerra», dice De Fazio. Secondo i dati del sindacato sono 70 i detenuti che in questi nove mesi si sono suicidati, sette, invece, gli agenti di penitenziaria.

Le condizioni del carcere di San Vittore

Se non sono ancora chiare le cause scatenanti dell’incendio, erano chiare a tutti le condizioni carcerarie dell’istituto penitenziario. Il dato più critico è l’alto tasso di sovraffollamento di San Vittore, oltre il 247 per cento: nella struttura sono reclusi 1.100 detenuti su 445 posti disponibili. In totale sono operativi 580 agenti penitenziari, ma dovrebbero essere almeno 700.

«È un mondo inimmaginabile e lontano per i cittadini, ma di cui le istituzioni si devono fare carico unite», ha detto il presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, Antonino La Lumia, commentando la notizia. «Non vi è alcun dubbio sul fatto che i reati debbano essere puniti; il punto è affrontare le reali necessità di un mondo complesso. Occorrono interventi del governo decisi e urgenti anche dal punto di vista dell'aumento del numero di personale specializzato in grado di affrontare gli aspetti psichiatrici e che si affianchi alla polizia penitenziaria», ha aggiunto.

«Va immediatamente deflazionata la densità detentiva, sono 15mila i detenuti oltre la capienza, necessita potenziare il Corpo di polizia penitenziaria, mancante di oltre 18mila unità, va assicurata l’assistenza sanitaria e psichiatrica, vanno rese salubri e sicure le strutture. E poi va riorganizzato l’intero sistema». I dati di San Vittore, infatti, non sono un unicuum. Il garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, ha diffuso i dati del sovraffollamento all’interno del carcere di Regina Coeli. Al 31 agosto sono presenti nella struttura 1157 detenuti, il 185 per cento in più rispetto ai posti disponibili.

«Nell’incontro con la Conferenza dei garanti territoriali dello scorso 7 agosto, il ministro Nordio ha promesso nuovi interventi, dopo il deludente decreto “carcere sicuro". Attendiamo fiduciosi, ma impazienti, perché così non si può continuare» ha detto Anastasia. Intanto, il presidente dell'associazione Antigone, Patrizio Gonnella, chiede sia istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle carceri.

