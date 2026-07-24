Carissima benzina. Meloni e Giorgetti fanno solo annunci

La premier e il ministro fanno sapere di valutare il ritorno delle accise mobili. Ma non arriva alcuna decisione concreta. I camionisti minacciano di nuovo di fermare i tir

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Una pioggia di soldi sugli eventi sportivi, e niente per tamponare l’impennata dei prezzi del carburante. Un incrocio di tempi tra i lavori parlamentari e il caro-benzina che mette a nudo l’immobilismo della destra. Alla Camera è stato infatti approvato il decreto che stanziava milioni di euro per Euro 2032, l’America’s Cup e i Giochi del Mediterraneo, attingendo risorse dagli stanziamenti per la manovra (il cosiddetto fondino), mentre nel consiglio dei ministri non è stato affrontato il tema de