Palazzo Chigi nel pallone

Carissima benzina. Meloni e Giorgetti fanno solo annunci

Stefano Iannaccone
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24 luglio 2026 • 20:19

La premier e il ministro  fanno sapere di valutare il ritorno delle accise mobili. Ma non arriva alcuna decisione concreta. I camionisti minacciano di nuovo di fermare i tir 

Una pioggia di soldi sugli eventi sportivi, e niente per tamponare l’impennata dei prezzi del carburante. Un incrocio di tempi tra i lavori parlamentari e il caro-benzina che mette a nudo l’immobilismo della destra. Alla Camera è stato infatti approvato il decreto che stanziava milioni di euro per Euro 2032, l’America’s Cup e i Giochi del Mediterraneo, attingendo risorse dagli stanziamenti per la manovra (il cosiddetto fondino), mentre nel consiglio dei ministri non è stato affrontato il tema de

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.