Celebrare il passato

Carissimo Volta: Butti spende 6 milioni per onorare il fisico

Mila Fiordalisi
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28 giugno 2026 • 23:50

Il sottosegretario meloniano Alessio Butti ha stanziato 2 milioni all’anno per il Forum Volta. Prendendo le risorse da un fondo per l’innovazione

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Al posto di aumentare i fondi per la digitalizzazione della Pa e delle imprese il governo Meloni finanzia mostre, convegni e restauri legati al bicentenario della morte di Alessandro Volta. Il sottosegretario all’Innovazione, il meloniano Alessio Butti (comasco come lo scienziato), ha firmato il protocollo che istituisce il Volta Forum, un’alleanza tra scienza, imprese e istituzioni, per l'impegno del nostro Paese nell’innovazione. Almeno è quanto ha promesso. Già costituito il comitato nazional

Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.