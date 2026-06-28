Carissimo Volta: Butti spende 6 milioni per onorare il fisico

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Al posto di aumentare i fondi per la digitalizzazione della Pa e delle imprese il governo Meloni finanzia mostre, convegni e restauri legati al bicentenario della morte di Alessandro Volta. Il sottosegretario all’Innovazione, il meloniano Alessio Butti (comasco come lo scienziato), ha firmato il protocollo che istituisce il Volta Forum, un’alleanza tra scienza, imprese e istituzioni, per l'impegno del nostro Paese nell’innovazione. Almeno è quanto ha promesso. Già costituito il comitato nazional