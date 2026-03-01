Carte segrete e fondi bloccati: il metodo Lega contro Salis

true false

Documenti secretati. Tenuti lontani persino dagli occhi dei parlamentari. Si tratta di atti sulla gestione dell’Autorità portuale nell’era Signorini che ha portato a indagini giudiziarie e alle dimissioni di Giovanni Toti dalla presidenza della regione Liguria. E poi ci sono le opere definanziate a Genova, per circa 200 milioni di euro. Inoltre le polemiche sulle tasse di imbarco portuale. Insomma, la Lega sembra aver individuato un nuovo obiettivo politico: la città amministrata da Silvia Salis