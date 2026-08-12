Tutte le strade del centro portano ancora a Renzi

Il fondatore di Iv e i paletti della sua Casa riformista. Un avviso a +Europa, Onorato e Ruffini. Borghi: «Chi chiede primarie a un turno unico tira la volata a Conte». Calenda: «Il caos»

true false

Spiegano in queste ore torride di vigilia ferragostana che alla fine, «vedrete», tutte le strade del centro del centrosinistra portano a Matteo Renzi. Intanto ci sono le strade dell’aritmetica. Lo hanno spiegato bene anche a Elly Schlein: la nuova legge elettorale prevede il recupero di un solo miglior perdente, cioè di una sola lista che non raggiunge il 3 per cento. Renzi è sicuro che la sua, se non acciuffa il risultato, è quella che ci va più vicino. Le altre, se altre ve ne fossero, quelle