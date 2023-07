Una soluzione «in tempi brevi». È questa la promessa fatta dall’amministratore delegato Roberto Sergio durante la riunione del consiglio d’amministrazione Rai in corso stamani, in cui all’ordine del giorno c’è anche il caso Facci.

L’editorialista di Libero aveva commentato il caso La Russa in maniera estremamente misogina. Il suo editoriale aveva messo a rischio il nuovo programma su Raidue che gli ha assegnato la dirigenza meloniana, I Facci vostri, dopo le polemiche che ne erano seguite. Le opposizioni hanno chiesto in commissione Vigilanza Rai e tramite i consiglieri d’amministrazione di area di annullare il progetto della striscia quotidiana.

Le parole di Sergio

Ora, però, sembra che la decisione sul destino di Facci possa non arrivare oggi, almeno a giudicare dalle parole dell’ad che l’ha scelto. «Non è mia abitudine decidere sulla base di campagne politiche strumentali e emozionali. Non mi faccio trascinare da nessuno, motivo per il quale comunicherò la decisione presa assumendone la piena responsabilità, e comunque in tempi brevi».

Replica il Pd: «Ma come si può dare la colpa a chi ha sollevato il caso e non decidere su chi ha provocato il caso? È il mondo alla rovescia. L'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, non vuole ascoltare chi, per il bene del servizio pubblico, chiede di non contrattualizzare l'editorialista di Libero, Filippo Facci, che dovrebbe condurre un programma su Raidue» dice Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Partito democratico.

«Nella riunione del consiglio d'amministrazione della Rai di questa mattina Sergio si è giustificato decidendo di non decidere sul contratto. E le esternazioni sessiste? E la colpevolizzazione di una donna che denuncia di essere stata violentata?»

