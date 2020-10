A Catania c’è stata la prima prima udienza preliminare per il caso Gregoretti. La procura ha chiesto di non procedere contro Matteo Salvini. Dopo due ore di camera di consiglio, il giudice ha rinviato con un’ordinanza l’udienza al 20 di novembre. In quell’occasione saranno sentiti il presidente del consiglio Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. Il 4 dicembre toccherà a Elisabetta Trenta e a Luciana Lamorgese.

Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona aggravato per aver impedito lo sbarco di 131 migranti provenienti dalla Libia dalla nave della guardia costiera che lo scorso luglio è stata bloccata per cinque giorni nel porto di Augusta.

Sia l’accusa sia l’avvocato della difesa, Giulia Bongiorno, hanno chiesto il non luogo a procedere, e dunque che non venga mandato a processo. Era stata la difesa di Salvini a chiedere un approfondimento probatorio da parte del giudice al fine di accertare se le procedure di sbarco indicate nel capo di imputazione sono tutt’ora seguite dal governo Conte 2, anche procedendo all’audizione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

Mentre il giudice era in camera di consiglio, Salvini si è messo a fare la cronaca live dell’udienza dopo aver riportato passo passo da ieri la sua visita a Catania:

Colazione di centrodestra

Questa mattina sono arrivati in supporto gli esponenti di centro destra, arrivati in Sicilia di persona per fare colazione con lui. Subito pubblicata la foto con la leader di fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e presidente di Forza Italia Antonio Tajani. «L'ho trovato molto reattivo» ha detto Meloni, parlando a un flash mob a Catania in supporto di Salvini.

Il battage si sussegue da giorni e ha raggiunto la sua acme nelle ultime 24 ore, con una foto della figlia, una diretta live dall’evento di Catania a cui Salvini parteciperà questo pomeriggio, e un post fissato in bella vista.

Ieri sera Salvini ha deciso di postare anche una foto di Paolo Borsellino.