«Farò il mio intervento in aula». Così Matteo Salvini prima dell'inizio dell'udienza preliminare nell'aula bunker del carcere Bicocca a Catania per il processo a suo carico relativo alla vicenda Gregoretti. Verranno ascoltati il presidente del consiglio Giuseppe Conte, l’ex ministro dei trasporti Danilo Toninelli e l’ex ministra della difesa Elisabetta Trenta.

Il leader della Lega ha voluto parlare con i giornalisti: «Il governo che ha seguito ha continuato sulla stessa rotta, quindi sono curioso di sentire cosa dicono oggi Toninelli, Trenta e cosa diranno Conte e Di Maio e tutti gli altri ministri che con me condividevano questa scelta di civilità». Nel 2019 l’allora ministro dell’Interno impedì lo sbarco di 147 migranti. Dopo di lui, ha detto Salvini, «Ci sono stati morti, annegati e diritti negati». Riguardo l’aula bunker ha detto: «Siamo in un'aula bunker che di solito ospita processi per mafia».

Salvini è a Catania insieme all’avvocata ed ex ministra della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. Non ci sarà Giuseppe Conte, a differenza degli allora ministri Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Oggi avrebbe dovuto celebrarsi anche l’udienza preliminare del processo di Palermo per il caso Open Arms che sarà rinviata, a causa della contemporaneità delle udienze.

