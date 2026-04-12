Caso Leonardo-Palantir, Il Pd: «Meloni chiarisca». E Fazzolari fa il pompiere

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A Leonardo squadra che vince si cambia. Almeno secondo il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che ieri - lamentando «ricostruzioni fantasiose» di Domani e del Corriere - ha fornito la sua versione sulla nomina di Lorenzo Mariani al posto di Roberto Cingolani come ad del gruppo. «La scelta è esclusivamente di natura industriale, dettata dal nuovo contesto geopolitico e dalle nuove priorità dell'industria della difesa a livello europeo», ha detto il potente consigliere di Giorgia Meloni, che