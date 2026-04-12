monteduro all’enel, un paracadute se il governo cade. «c’è paura»

Caso Leonardo-Palantir, Il Pd: «Meloni chiarisca». E Fazzolari fa il pompiere

Stefano Iannaccone
12 aprile 2026 • 06:00

Dopo l’articolo di Domani sullo stop dell’uomo di Trump, Alexander, Alden a Cingolani, intervengono i dem.
Misiani presenta interrogazione: «Ci sono influenze esterne?». Il sottosegretario meloniano: «Scelta solo industriale»

A Leonardo squadra che vince si cambia. Almeno secondo il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che ieri - lamentando «ricostruzioni fantasiose» di Domani e del Corriere - ha fornito la sua versione sulla nomina di Lorenzo Mariani al posto di Roberto Cingolani come ad del gruppo. «La scelta è esclusivamente di natura industriale, dettata dal nuovo contesto geopolitico e dalle nuove priorità dell'industria della difesa a livello europeo», ha detto il potente consigliere di Giorgia Meloni, che

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.