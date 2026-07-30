Caso Roggero e ansia da voto, Mattarella “boccia” il governo

Alla cerimonia degli auguri di buone vacanze con la Stampa parlamentare, il presidente parla di «tensioni elettorali intempestive. Attenzione ai problemi degli italiani». La legge non va adattata ai singoli, «le norme sui casi individuali non rafforzano la sicurezza. Tav, violenze inammissibili»
«Intempestive». Alla consegna del Ventaglio, il rituale saluto prima delle ferie estive con i cronisti del palazzo, Sergio Mattarella scalpella un aggettivo, uno solo ma affilatissimo, per definire il crescendo di scontri fra partiti. La temperatura politica si alza perché, non è un segreto, tutti credono nelle elezioni anticipate. Al Quirinale Alfonso Raimo, presidente della Stampa parlamentare, pone la questione con garbo ma chiarezza: «I partiti si sentono in campagna elettorale, ma sulla car