In commissione Vigilanza la presidente ha spiegato che sul caso Scurati la ricostruzione dell’ad Roberto Sergio è stata «sostanzialmente corretta» ma che la vicenda era «più complicata». Per i dem si tratta di un passo indietro che hanno contestato

La presidente della Rai ha detto sull’intervento della direzione dell’approfondimento nei confronti dell’ospitata dello scrittore Antonio Scurati «non possono essere attribuiti intenti censori ai vertici aziendali». Marinella Soldi è intervenuta in audizione in commissione Vigilanza Rai, convocata dal Pd, una decisione avallata dalla maggioranza, che invece ha voluto rimandare la discussione su un’eventuale convocazione di Serena Bortone e del direttore di genere responsabile Paolo Corsini a dopo le europee.

Per la destra, le dichiarazioni di Soldi chiudono il caso Scurati: la presidente, che aveva criticato la ricostruzione dell’amministratore delegato Roberto Sergio definendola incompleta, ha fatto un mezzo passo indietro. «La ricostruzione dei fatti da parte dell'amministratore delegato in Commissione di Vigilanza - ha sottolineato Soldi - è nella sostanza corretta, ma l'audit restituisce un'immagine della vicenda più complessa di come è stata raccontata, con disallineamenti operativi e di comunicazione all'interno della direzione editoriale competente legati a una timeline degli eventi molto precisa ed è questo che mi ha indotto a una presa di posizione pubblica. Naturalmente l'audit non può interpretare le intenzioni sottostanti al comportamento, ritengo tuttavia che l'importanza della tempistica andasse evidenziata». Insomma, delle motivazioni della scelta è impossibile parlare, ma non si tratta di una censura. Una palla colta al balzo da Unirai, l’associazione dei giornalisti Rai di destra che ha parlato della censura come di una «gigantesca fake news».

I timori del Pd

Il Pd ha subito evocato la possibilità che ci fossero state pressioni nei confronti della presidente, che ha di fatto capovolto la sua versione. «La presidente Soldi ha perso un'occasione per dimostrare alla commissione di vigilanza Rai di aver svolto il proprio incarico con equilibrio e garanzia; adesso non si stupisca se in tanti si stanno domandando quali pressioni ha ricevuto in queste settimane, da chi e per quali ragioni?» si chiedono in una nota i parlamentari della commissione di Vigilanza.

La presidente ha comunque fatto un appunto alla gestione della vicenda da parte dei vertici. «La violazione della policy aziendale da parte della Bortone è stata subito evidente, decorsi 15 giorni sarebbe forse stato preferibile a mio parere un approccio unitario. C'è stato un danno alla Rai non solo del post ma come è stata gestita da un punto di vista sostanziale e di comunicazione questa vicenda».

La fuga in avanti dell’ad Sergio, che in commissione aveva annunciato l’avvio di un procedimento nei confronti della conduttrice, insomma, non sarebbe stata giustificata quando era già in corso un audit parallelo.

Soldi ha anche evocato la possibilità di far partire un audit interno rispetto a una richiesta della Lega sull’ultima puntata di Report, in cui secondo i parlamentari del Carroccio il conduttore Sigfrido Ranucci aveva mentito accusando una società legata all’organizzazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 di non aver risposto alle domande del programma, mentre la replica sarebbe già stata in possesso della redazione.

