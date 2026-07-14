Sciolto il comune di Castellammare di Stabia, Sandro Ruotolo: «La lotta alla camorra non ammette ambiguità»

L’ex consigliere comunale si era dimesso denunciando pubblicamente quanto stava accadendo: «Lo avevamo detto al sindaco Vicinanza: costruire una maggioranza fondata su quattordici liste civiche sarebbe stato pericoloso. Ma l’ossessione di vincere a tutti i costi prevalse su tutto il resto. Non si è voluto comprendere che con lo scioglimento per camorra della precedente amministrazione non si era sciolta la camorra»