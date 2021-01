Se Matteo Renzi ritirerà le sue ministre, come minaccia di fare da settimane si aprirà la crisi di governo, anche se, la ministra per l’Agricoltura, Teresa Bellanova, inizia a tentennare sul fermo proposito del leader di Italia viva. La e-news di Renzi di questa mattina lo ha ripetuto ancora una volta: «Leggo le veline di oggi sulla stampa: come si fa a aprire una crisi di governo con tutti questi morti? Io rispondo: davanti a tutti questi morti, noi non vogliamo più ministeri».

La scelta di Mattarella

Questa sera ci sarà il consiglio dei ministri sulla bozza di Piano nazionale di ripresa e resilienza. Se le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti lasceranno il governo, a quel punto il presidente del consiglio Giuseppe Conte dovrà andare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e rimettere il suo mandato. Il presidente della Repubblica a quel punto dovrebbe rinviare il presidente del consiglio alle camere per la fatidica conta. La maggioranza sostitutiva senza Italia viva, tra responsabili e ipotetiche alleanze con Forza Italia, per ora non si vede, ma la ricerca dei “responsabili” continua. Per ora Conte non sembrerebbe essere riuscito a raggiungere i numeri necessari al Senato, 161 parlamentari su 321, anche se di solito partecipano alle sedute meno senatori, dunque potrebbero bastare numeri più ristretti.

I voti della maggioranza restano quelli del Movimento 5 Stelle (92), del Pd (35), di LeU (5) e delle Autonomie (9), 141 voti a cui prima si aggiungevano i voti di Italia viva. In queste ore si parla molto di “parlamentari responsabili” di altri gruppi che eventualmente darebbero fiducia al governo Conte 2. Se Conte non ottenesse la fiducia, la scelta ricadrebbe su Mattarella, ovvero chiedere ai parlamentari di trovare una maggioranza alternativa con un nuovo presidente del consiglio, oppure sciogliere le camere e andare a elezioni.

