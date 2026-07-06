C’è chi guarda le preferenze ma dimentica il Melonellum

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Confesso la mia sorpresa nell’apprendere della presa di posizione trasversale agli schieramenti da parte di alcune deputate contrarie alle preferenze. Anche io non sono un sostenitore entusiasta delle preferenze, ma perché farsi usare in una causa che – non è un mistero – tanto piace un po’ a tutti i capi partito e, per converso, tanto mortifica i cittadini elettori?