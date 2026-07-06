C’è chi guarda le preferenze ma dimentica il Melonellum

Confesso la mia sorpresa nell’apprendere della presa di posizione trasversale agli schieramenti da parte di alcune deputate contrarie alle preferenze. Anche io non sono un sostenitore entusiasta delle preferenze, ma perché farsi usare in una causa che – non è un mistero – tanto piace un po’ a tutti i capi partito e, per converso, tanto mortifica i cittadini elettori?
Confesso la mia sorpresa nell’apprendere della presa di posizione trasversale agli schieramenti da parte di alcune deputate contrarie alle preferenze. Nonché, non me ne vogliano le firmatarie, della debolezza delle loro motivazioni. Sia chiaro: io sono favorevolissimo alle azioni volte ad accrescere l’uguaglianza nella rappresentanza di genere, penso che ancora si debba fare molta strada in quella direzione, giudico astratta e talvolta pretestuosa la ostilità alle quote, che scomoda ragioni di p