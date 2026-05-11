Il giovane carrarino, alla Disabilità la Lega fa il pieno

Andrea Tosi, consigliere comunale della Lega a Carrara, è stato reclutato tra gli esperti del ministero della Disabilità di Alessandra Locatelli, fino a dicembre 2027. Aggiungendosi alla folta colonia leghista già presente

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Dall’Europarlamento al ministero della Disabilità. Nel segno della Lega. Andrea Tosi, 25enne consigliere comunale leghista a Carrara, è una delle new entry nel contingente di esperti selezionato dalla ministra leghista, Alessandra Locatelli. Da gennaio ha un contratto di 30mila euro all'anno, blindato fino alla fine del 2027, con la possibilità di presenziare agli eventi internazionali. Il compito è di coadiuvare la comunicazione istituzionale, che fa capo nello staff a Tiziano Fistolera, altro