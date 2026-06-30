Alleanza con Renzi sì o no? Quel tormentone estivo che lacera il campo largo

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Dell’alleanza di centrosinistra si può anche non parlare – e infatti nella kermesse sulla legge elettorale organizzata ieri da Gianni Cuperlo e dalla Fondazione Demos in un teatro del centro di Roma, tutti si sono ben guardati dal parlarne, tranne poche parole sottovoce fra Schlein e Conte, prima del punto stampa – però un tema c’è. Anzi, rischia di essere il tormentone politico dell’estate. Il tema ha un un titolo: Matteo Renzi. C’è da scommettere che dopo le due date di piazza del «blocco» (co