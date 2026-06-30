Centrosinistra

Alleanza con Renzi sì o no? Quel tormentone estivo che lacera il campo largo

Daniela Preziosi
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30 giugno 2026 • 20:02

Le opposizioni provano a organizzare il fronte largo contro la legge elettorale. Ma il M5s ha dubbi sul ruolo dell’ex premier. Il rischio della golden share di Iv

Dell’alleanza di centrosinistra si può anche non parlare – e infatti nella kermesse sulla legge elettorale organizzata ieri da Gianni Cuperlo e dalla Fondazione Demos in un teatro del centro di Roma, tutti si sono ben guardati dal parlarne, tranne poche parole sottovoce fra Schlein e Conte, prima del punto stampa – però un tema c’è. Anzi, rischia di essere il tormentone politico dell’estate. Il tema ha un un titolo: Matteo Renzi. C’è da scommettere che dopo le due date di piazza del «blocco» (co

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.