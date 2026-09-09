dopo la “reunion” del campo largo

Gazebo sì, ma con calma: i dubbi sulla data del voto rallentano le primarie

Daniela Preziosi
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09 settembre 2026 • 20:42Aggiornato, 09 settembre 2026 • 20:56

Il Pd in frenata sulla consultazione: la premier può resistere fino a ottobre 2027. Fratoianni: «Non si tratta di un affare privato, Meloni dica quando si voterà»

REGGIO EMILIA – La nuova foto-opportunity del campo largo, scattata sul palco della festa di Avs a Roma, è certo una testimonianza in vita del primo nucleo dell’alleanza. E se è vero, come ha ripetuto Elly Schlein citando il ritornello pop di Daniele Silvestri, che le cose che dividono Pd, M5s e Avs sono «tre» contro le «4.850 cose su cui siamo d’accordo», è vero anche che «sbrigateve», alla romana, diceva un cartello issato dalla platea della festa, giusto di fronte ai quattro leader. «Sbrigamo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.