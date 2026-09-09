Gazebo sì, ma con calma: i dubbi sulla data del voto rallentano le primarie

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REGGIO EMILIA – La nuova foto-opportunity del campo largo, scattata sul palco della festa di Avs a Roma, è certo una testimonianza in vita del primo nucleo dell’alleanza. E se è vero, come ha ripetuto Elly Schlein citando il ritornello pop di Daniele Silvestri, che le cose che dividono Pd, M5s e Avs sono «tre» contro le «4.850 cose su cui siamo d’accordo», è vero anche che «sbrigateve», alla romana, diceva un cartello issato dalla platea della festa, giusto di fronte ai quattro leader. «Sbrigamo