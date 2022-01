«Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi», scrivono all’unisono i tre leader del centrosinistra sui loro canali social: dopo l’incontro a casa di Giuseppe Conte, dove l’hanno raggiunto anche Enrico Letta e Roberto Speranza, dall’incontro filtra armonia e convergenza sulla strategia da seguire in vista dell’elezione del presidente della Repubblica.

I tre tweet uguali rappresentano una scelta comunicativa precisa per mostrare un’unità che nei giorni scorsi spesso non è apparsa granitica: i retroscena politici sui giornali hanno raccontato numerose trattative parallele dei singoli leader. Una situazione da cui la coalizione dei centrosinistra non appariva compatta: con la strategia di oggi Letta, Conte e Speranza vogliono mostrarsi differenti dagli avversari di centrodestra, che nonostante le ripetute promesse di unità di Matteo Salvini sono tutt’altro che concordi, soprattutto per quanto riguarda la candidatura di Silvio Berlusconi.

Uno sviluppo inaspettato in una situazione in cui finora aveva dominato lo stallo, soprattutto in casa Cinque stelle: durante l’ultima riunione dei maggiorenti, erano state valutate diverse opzioni, tra cui il Mattarella bis, difficile per l’indisponibilità del presidente uscente, ma anche la possibilità di eleggere Mario Draghi.

La seconda strada è difficile da proporre ai parlamentari Cinque stelle per l’incertezza in cui getterebbe la prosecuzione della legislatura, ma sembra che ormai nessuno veda la possibilità di superare l’elezione del presidente della Repubblica senza una crisi di governo collegata.

«Siamo aperti al confronto», sottolineano i tre leader, ma è chiaro che per trovare l’accordo su una candidatura condivisa da più partiti possibile è necessario rimuovere prima l’ostacolo più grosso nelle trattative per scegliere il successore di Mattarella, ossia la candidatura di Berlusconi. Per evitare la possibilità che venga eletto, i tre capi partito si sono detti pronti a qualsiasi azione: fonti parlamentari del Movimento spiegano comunque che si fa affidamento sul fatto che Berlusconi accetti entro qualche ora il fatto che la sua candidatura non ha futuro, un auspicio che viene attribuito già da giorni anche ai suoi alleati Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

La prospettiva di mandare Draghi al Quirinale non convince troppo soprattutto Giuseppe Conte, che ha sottolineato nel confronto con gli altri due leader quanto sia difficile che il governo regga senza la garanzia del presidente del Consiglio, auspicando la scelta di un nome condiviso per garantire la continuità del governo.

