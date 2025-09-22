Cercasi idee, dalla Rai soldi per “sondare” social e serie tv

Mentre Mediaset supera negli ascolti la televisione pubblica, Viale Mazzini nell’ultimo periodo ha pubblicato una serie di bandi per servizi di monitoraggio, analisi statistiche, valutazioni e report per il valore di 1,5 milioni di euro

In Rai non sanno proprio più che pesci prendere e allora meglio affidarsi ai guru delle statistiche. Costi quel che costi. Mentre Mediaset supera negli ascolti la televisione pubblica, Viale Mazzini nell’ultimo periodo ha pubblicato una serie di bandi per servizi di monitoraggio, analisi statistiche, valutazioni e report. Uno dei più corpulenti – e oggi in corso di aggiudicazione – prevede un importo massimo di un milione di euro per «studi e ricerche di mercato in ambito media e broadcast quali