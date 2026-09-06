Cernobbio boccia le opposizioni, gelo del Pd su Renzi

true false

Il no al riarmo di Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli, le proposte europeiste della leader dem, quella di un «fondo sovrano nazionale di sviluppo» che raccolga «asset importanti, cespiti, che non sono usati dallo Stato e un grande risparmio privato» del presidente M5s, quelle ambientaliste del leader verde di Avs – il leader “rosso” Nicola Fratoianni non c’è –, le critiche a Giorgia Meloni di Matteo Renzi. Al panel mattiniero in cui l’European House Ambrosetti di Cernobbio ieri ha con