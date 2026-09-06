la proposta di iv sul programma

Cernobbio boccia le opposizioni, gelo del Pd su Renzi

Daniela Preziosi
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06 settembre 2026 • 20:42

Un sondaggio del Forum promuove il governo e critica le opposizioni. Schlein: «Convinceremo gli italiani». Giorgetti: «Pil allo 0,8%: la barca resta in galleggiamento»

Il no al riarmo di Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli, le proposte europeiste della leader dem, quella di un «fondo sovrano nazionale di sviluppo» che raccolga «asset importanti, cespiti, che non sono usati dallo Stato e un grande risparmio privato» del presidente M5s, quelle ambientaliste del leader verde di Avs – il leader “rosso” Nicola Fratoianni non c’è –, le critiche a Giorgia Meloni di Matteo Renzi. Al panel mattiniero in cui l’European House Ambrosetti di Cernobbio ieri ha con

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.