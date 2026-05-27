Chat antisemite, Meloni resta in silenzio. Schlein: «Fatti intollerabili, condanni»

Le parole del gruppo di dirigenti di FdI a Trento sono un caso. Ignorato dalla premier. Opposizione all’attacco: «Vanno cacciati». Il partito affida a Donzelli la posizione ufficiale: «Verificheremo, non è una chat di partito». E attacca: «No a lezioni dalla sinistra»
Nessun intervento dai vertici da Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ha scelto la linea del silenzio di fronte alle chat antisemite di alcuni dirigenti di Fratelli d’Italia a Trento, pubblicate da Domani. «Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci», ha scritto Cristian Zanetti, ex candidato alla presidenza provinciale trentina di FdI e attuale componente del coordinamento del partito locale, commentando una foto del giornalista David Parenzo con Francesco Barone, altro esponente meloniano a Trento.