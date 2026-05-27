dopo lo scoop di domani

Chat antisemite, Meloni resta in silenzio. Schlein: «Fatti intollerabili, condanni»

Stefano Iannaccone
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27 maggio 2026 • 20:05

Le parole del gruppo di dirigenti di FdI a Trento sono un caso. Ignorato dalla premier. Opposizione all’attacco: «Vanno cacciati». Il partito affida a Donzelli la posizione ufficiale: «Verificheremo, non è una chat di partito». E attacca: «No a lezioni dalla sinistra»

Nessun intervento dai vertici da Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ha scelto la linea del silenzio di fronte alle chat antisemite di alcuni dirigenti di Fratelli d’Italia a Trento, pubblicate da Domani. «Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci», ha scritto Cristian Zanetti, ex candidato alla presidenza provinciale trentina di FdI e attuale componente del coordinamento del partito locale, commentando una foto del giornalista David Parenzo con Francesco Barone, altro esponente meloniano a Trento.

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Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.