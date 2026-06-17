Chiocci: «Sono grato a Meloni». Scoppia la bufera

Il direttore spiega che a differenza di altri ha rinnovato il Tg1 e cercato notizie. Critiche arrivano dalla sinistra e anche dalla destra Rai. Nessun trasloco a palazzo Chigi

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«Che fai, mi Chiocci?» Il gioco di parole arriva a metà pomeriggio da un uomo della maggioranza che conosce bene le vicende della Rai e, memore dei precedenti di finiana memoria, quando il capo di An chiese a Silvio Berlusconi se lo volesse fuori dal Pdl, vuole scacciare la suggestione che il direttore del Tg1 sia alla ricerca di una exit strategy per lasciare il posto che occupa. Casus belli è l’intervista (autorizzata dall’ad Giampaolo Rossi) di Gian Marco Chiocci a Telenord, emittente locale