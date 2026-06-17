il direttore del tg1 a telenord

Chiocci: «Sono grato a Meloni». Scoppia la bufera

Lisa Di Giuseppe
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17 giugno 2026 • 19:50Aggiornato, 17 giugno 2026 • 19:56

Il direttore spiega che a differenza di altri ha rinnovato il Tg1 e cercato notizie. Critiche arrivano dalla sinistra e anche dalla destra Rai. Nessun trasloco a palazzo Chigi

«Che fai, mi Chiocci?» Il gioco di parole arriva a metà pomeriggio da un uomo della maggioranza che conosce bene le vicende della Rai e, memore dei precedenti di finiana memoria, quando il capo di An chiese a Silvio Berlusconi se lo volesse fuori dal Pdl, vuole scacciare la suggestione che il direttore del Tg1 sia alla ricerca di una exit strategy per lasciare il posto che occupa. Casus belli è l’intervista (autorizzata dall’ad Giampaolo Rossi) di Gian Marco Chiocci a Telenord, emittente locale

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Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth