David di Donatello, scelte bipartisan per il dopo Detassis

Grandi manovre per nominare la nuova governance della fondazione dei David di Donatello: la possibile indicazione di Calandrelli e Farinelli sarebbe la conferma del nuovo corso “autonomo” del ministero della Cultura
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Con la fine dell’era di Piera Detassis, si sono aperte le manovre per la successione alla presidenza e alla direzione artistica della fondazione che assegna i David di Donatello. La giornalista e critica cinematografica è da 8 anni alla guida dell’Accademia del cinema italiano. A marzo 2026 il secondo mandato è scaduto. Alla prima riunione del consiglio direttivo si procederà al rinnovo dei vertici. Da settimane c’è un’attività di pressing sui consiglieri. A figure di spicco come Francesco Rutel