Uno spiraglio: il prossimo Dpcm fisserà la possibilità di tornare al cinema o a teatro dal prossimo 27 marzo nelle regioni in zona gialla. Sono chiusi al pubblico dallo scorso 25 ottobre. A quanto appreso da Domani il Cts ha dato il via libera e il ministero della Cultura ha già inserito la decisione nel testo del provvedimento in discussione, il decreto del presidente del consiglio dei ministri è infatti quasi concluso e potrebbe essere varato già domani. Il Comitato tecnico scientifico intanto elaborerà dei protocolli che permetteranno di riprendere queste attività di svago in sicurezza. Oltre ai cinema e ai teatri, che potranno di nuovo essere fruibili, il Dpcm estenderà da quella data, sempre in zona gialla - la possibilità per i musei di restare aperti nei fine settimana. Le visite, come accade adesso, dovranno però essere prenotate con anticipo.

© Riproduzione riservata