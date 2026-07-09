I minori come pericolo per l’italianità

“Cittadinanza armata”: così la destra combatte i suoi nuovi nemici

Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
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09 luglio 2026 • 07:00

Il voto per velocizzare il ddl sulle restrizioni allo status di cittadino. L’apice di un pensiero che non parte da Vannacci, ma ha forti radici

Lo chiamano «effetto Vannacci», la gara della destra a costruire cittadinanze a sfumature diverse, distinguendo chi ha più diritti e chi ne ha meno, e minando uno status, quello di cittadino, che non protegge più dall’abuso di potere, perché per alcuni può essere sospeso o revocato. In vista delle elezioni e del crescente consenso di Futuro nazionale, i partiti di governo rincorrono il generale. Per questo la Lega ha richiesto di accelerare l’approvazione del ddl a prima firma Giancarlo Iezzi, i

Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu

- Youssef Hassan Holgado è laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.

- Marika Ikonomu è laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali