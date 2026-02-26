Altri sei mesi di ritardo

Perdere la strada, il codice di Salvini slitta ancora

Stefano Iannaccone
26 febbraio 2026 • 20:47

Alla Camera si vota per la proroga della riforma. E il Tar boccia il piano del ministro leghista sulle aree di servizio delle autostrade 

Era la madre di tutte le riforme di Matteo Salvini: la riscrittura del codice della strada. Dopo il progetto del Ponte sullo Stretto, è stata la grande promessa del leader leghista nelle vesti di ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. E così ha investito molto capitale social-mediatico con video e dichiarazioni. A conti fatti, però, mancano le norme: ci sono le misure spot, quelle utili agli annunci, ma non c’è ancora il corpus (previsto entro 12 mesi dall’approvazione). Tempo perso De

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.