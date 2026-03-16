Cognati d’Italia: Cirielli punta su Campitiello sindaco a Pagani

Il fedelissimo di Meloni sconfitto alle regionali in Campania da Roberto Fico con ben 25 punti di scarto, candida il parente, ma si scontra con la resistenza di Forza Italia
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Fratelli d’Italia, ma pure figli, mogli e cognati. Il partito di Giorgia Meloni, che come noto ha a cuore i valori della famiglia, vuole candidare a sindaco di Pagani, importante comune (35mila abitanti) della provincia di Salerno, il medico Nicola Campitiello. Di chi si parla? Del fratello di Maria Rosaria Campitiello, nominata dal ministro della Salute Orazio Schillaci a capo del dipartimento della Prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie del ministero, nonché moglie di Edmondo Cirielli, vi