Come salvare un ministro. Giuli al dicastero della Natura

Visti i guai tutt'altro che bucolici in cui si è trovato ereditando il dicastero, quelli di un’altra Roma, la Roma dei palazzi e dei compromessi, per lui andava pensato un dicastero unendo vecchi quesiti filosofici, romanità e paganesimo del Terzo millennio

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«Ti cito brevemente un libro che si chiama Come si cura il nazi, che scrisse Franco Berardi, Bifo, nel 1993. Io lo lessi e dissi: “Ma questo sta parlando di noi”». Il momento epifanico Madame Bovary, c’est moi di Alessandro Giuli appena citato risale al 2017. Siamo su La7, negli studi di Piazzapulita, e accanto all’attuale ministro della Cultura, all’epoca direttore di Tempi.it, siede Simone Di Stefano, segretario di CasaPound, movimento neofascista dalle origini molto romane. La teoria di Bif