Il fondatore di Emergency, Gino Strada, interviene pubblicamente con un post su Facebook: il governo ancora non gli ha fatto nessuna proposta formale. Lunedì sera Palazzo Chigi ha fatto sapere di aver pensato a lui per l’emergenza Covid-19 in Calabria insieme a Eugenio Gaudio come commissario. Oggi, dopo le dimissioni di Gaudio in nemmeno 24 ore, sembrava essere tornata l’ipotesi di Strada commissario a cui lui, però, circolava voce che avesse risposto di no.

Tutto falso. Ecco la sua smentita: «Leggo da un’agenzia di stampa che non sarei disponibile a fare il commissario in Calabria. Ribadisco - perché evidentemente serve farlo ancora - che non ho ricevuto nessuna proposta formale e che comunicherò personalmente le mie decisioni attraverso i canali ufficiali se ci sarà qualcosa di reale e concreto da comunicare».

Il fondatore di Emergency commenta: «Mi sembra che la situazione sia già abbastanza difficile per i cittadini calabresi senza che diventi anche grottesca».

