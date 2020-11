Il commissario per la sanità della Calabria, Eugenio Gaudio, ha chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza di lasciare il suo ruolo. La mattina dopo la nomina si è svolta una lunga telefonata tra lui e Speranza. Si sarebbe detto «seccatissimo».

Nel corso del Tgr della Calabria delle 14 la notizia è stata confermata. Da subito è stato al centro delle polemiche per le indagini in corso a Catania, come rivelato da Domani. Nel 2015 è stato travolto dalle critiche per aver fatto da giurato in un concorso di miss nonostante il suo ruolo all’interno dell’università. In un’intervista a Repubblica ha detto che alla base della sua scelta ci sono altri problemi: «Motivi personali e familiari me lo impediscono». La moglie «non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare».

Per quanto riguarda le indagini, il procuratore di Catania gli avrebbe fatto sapere che sono in corso di archiviazione

© Riproduzione riservata