il killeraggio della destra

Antimafia & co, le commissioni parlamentari usate come clave contro i nemici

La presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo
Stefano Iannaccone
25 febbraio 2026 • 20:07Aggiornato, 25 febbraio 2026 • 20:36

L’organismo parlamentare sulla gestione del Covid è da sempre pensato in ottica anti-Conte. La Vigilanza Rai è ferma per volere della destra che così la paralizza

Vigilanza Rai, la commissione Covid, ma anche l’antimafia e in parte l’organismo che vigila sugli enti gestori. È l’ultima frontiera del parlamento piegato ai desiderata della maggioranza, anche sul funzionamento degli organi che per loro natura sarebbero bipartisan: le commissioni bicamerali. Non bastano i voti di fiducia (saliti a 110 l’ultima apposta sul decreto Milleproroghe al Senato, superando il record fissato la scorsa settimana), nell’era del governo Meloni, le commissioni diventano del

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.