La commissione Covid e il referendum, ora serve a Fratelli d’Italia per spingere il Sì

In aula il partito di Meloni contesta le archiviazioni e chiede al ministro della Giustizia Carlo Nordio di intervenire. Tutto è funzionale alla propaganda in vista della consultazione del 22 e 23 marzo. Con tanti saluti alla separazione dei poteri

«Intervengo per chiedere un’informativa urgente al ministro Nordio per sapere se ci sono atti o informazioni da riferire a quest’aula perché dalla commissione Covid stanno emergendo fatti gravi che risalgono all’esecutivo guidato dall’ex premier Conte». Giovedì 29 gennaio, aula di Montecitorio. La deputata Alice Bonguerrieri chiede di parlare. La “sorella d’Italia” si è svegliata con l’urgenza di invocare il Guardasigilli contro una decisione della magistratura che, dice, «ha celermente archivia