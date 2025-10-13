Audizioni su misura

La crociata di Sasso, contro l’Islam convoca l’amica

Rossano Sasso
Rossano Sasso
Sim.All.
13 ottobre 2025 • 07:00

L’audizione in Commissione cultura di Giulia Sorrentino, giornalista del Tempo, 30 anni, ex studentessa di medicina e influencer

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Commissione Cultura, Camera dei deputati. Tema: consenso informato delle famiglie sulla religione. Dieci minuti che diventano una sagra padana. Audita Giulia Sorrentino, giornalista del Tempo, 30 anni, ex studentessa di medicina e influencer. Parla e con la Lega è tutto un balletto di sguardi: «Brava», «Grazie alla Lega», se non ci fossi tu. Invitata dal leghista Rossano Sasso, crociato contro gender, insetti nella farina e vaccini, nell’ordine che capita. Lei denuncia: «La scuola italiana è un

Per continuare a leggere questo articolo

Sim.All.

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.