Dopo l’inchiesta di Domani, scoppia la polemica politica. Il deputato dem Romano: «Roma non merita l'affronto di quest'ultimo conflitto d'interessi in salsa 5Stelle». Calenda: «Io sarei stato lapidato, Renzi arrestato, Berlusconi fucilato»

Conflitto di interessi? Il party di compleanno della sindaca Virginia Raggi ha scatenato le polemiche e il Pd chiede chiarimenti. Domani ha ricostruito come la festa della sindaca nel centralissimo hotel a 5 stelle Bernini Bristol sia stata pagata da un suo collaboratore, Roberto Sorbello, e organizzata proprio nella struttura a cui il comune aveva di recente dato il via libera a un ampliamento. Il fatto che l’hotel, di proprietà dell’ex senatore di Forza Italia Bernabò Bocca, oggi presidente di Federalberghi, sia stato al centro di questa pratica edilizia ha fatto sorgere più di un interrogativo sull’opportunità della festa.

Conflitto

Il deputato dem Andrea Romano, citando Domani, ha scritto su Instagram: «La sindaca Raggi chiarisca al più presto se c’è stato conflitto d’interessi sul suo fastoso party di compleanno». Il deputato ha ricordato inoltre che Sorbello è Capo del Cerimoniale: «Quello, per intenderci, ancora al suo posto dopo la targa sbagliata al presidente Ciampi. Tutto regolare?». Infatti poche settimane fa il Comune ha fatto installare una targa con scritto “Azelio” Ciampi, invece di Azeglio, suscitando l’ilarità del web. Il deputato ha concluso: «Roma non merita l'affronto di quest'ultimo conflitto d'interessi in salsa 5Stelle».

Il post di Calenda

Anche l’antagonista per la corsa alle elezioni amministrative, Carlo Calenda, non ha lasciato cadere la cosa: «Se avessi dato una festa, pagata da un consulente del Comune, in hotel a 5S di un imprenditore a cui è stata rilasciata (per fortuna) un’autorizzazione edilizia, sarei stato lapidato, Renzi direttamente arrestato, Berlusconi fucilato. I 5S invece si sono solo evoluti. Tanto».

