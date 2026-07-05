Comune sciolto per camorra?C’è posto da Martusciello

Vincenzo Catapano, un passato nella fila della destra campana legata all’ex senatore Enzo Nespoli, è tra i collaboratori di Fulvio Martusciello capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, arruola nel suo staff l’ex sindaco del comune sciolto per camorra: Vincenzo Catapano, un passato nella fila della destra campana, legata all’ex senatore Enzo Nespoli. Catapano ha guidato il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), tra il 2018 e il 2022. È stato il primo sindaco leghista della Campania. Sembrava una carriera politica in ascesa. Poi la doccia gelata: nel 2022 il Consiglio dei ministri (del governo Dragh