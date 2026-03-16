Con Forza Italia c’è sempre posto: Tajani assume anche Lobuono

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Avanti un altro. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, recluta un nuovo consigliere. L’ultimo arrivato è Luigi Lobuono, imprenditore e candidato del centrodestra alle ultime elezioni regionali in Puglia, nettamente sconfitto dal centrosinistra guidato da Antonio Decaro. Lobuono si occuperà di relazione industriali e di sviluppo a Palazzo Chigi. Tajani dispone infatti di uno staff anche come vicepresidente del Consiglio. Il decreto è firmato ma non ancora pubblicato. Intanto l’ex candidato pr