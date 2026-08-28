dentro fdi c’è chi vorrebbe il generale in coalizione

Con o senza Vannacci? I sondaggi aumentano il nervosismo a destra

Giulia Merlo
Segui Domani su Google
28 agosto 2026 • 20:09

Il viceministro Cirielli ha riaperto il dibattito. Ansia in Forza Italia. Il generale: «Tutti parlano di noi». Meloni attacca il dem Bonaccini

Ma davvero Vannacci entrerà nella coalizione di centrodestra? La domanda sembrava aver trovato risposta definitiva nel no, pur pronunciato in modo indiretto da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. «Come fa chi vota contro il centrodestra a volerci entrare?», la replica dei tre a chi li ha interoggati in questi mesi. Invece la questione continua a essere più aperta che mai. A farselo sfuggire – chissà quanto involontariamente – è stato il viceministro degli Esteri di Fratelli d’Italia

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.