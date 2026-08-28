Con o senza Vannacci? I sondaggi aumentano il nervosismo a destra

Il viceministro Cirielli ha riaperto il dibattito. Ansia in Forza Italia. Il generale: «Tutti parlano di noi». Meloni attacca il dem Bonaccini

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Ma davvero Vannacci entrerà nella coalizione di centrodestra? La domanda sembrava aver trovato risposta definitiva nel no, pur pronunciato in modo indiretto da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. «Come fa chi vota contro il centrodestra a volerci entrare?», la replica dei tre a chi li ha interoggati in questi mesi. Invece la questione continua a essere più aperta che mai. A farselo sfuggire – chissà quanto involontariamente – è stato il viceministro degli Esteri di Fratelli d’Italia