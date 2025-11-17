Condanna e consulenza da Chigi: Nicola Alemanno assunto da Butti

L’ex sindaco di Norcia e candidato di Forza Italia, da condannato in via definitiva a consulente d’oro al dipartimento per la Transizione digitale
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Da condannato in via definitiva, decaduto anche dal ruolo di consigliere comunale per via della legge Severino, a consulente d’oro, al dipartimento per la Transizione digitale, guidato da Alessio Butti. Nicola Alemanno, ex sindaco di Norcia e candidato con Forza Italia alle ultime regionali in Umbria, ha beneficiato di un contratto da 85mila euro (lordi) all’anno, che scadrà a fine agosto del 2026. Un periodo movimentato, nel bene e nel male, per l’esponente azzurro con un’altalena di gioie e do