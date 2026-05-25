in compenso nessuna risorsa per la sicurezza sul lavoro

Condono edilizio, sanatorie e scudi agli imprenditori: la destra non cambia mai

Stefano Iannaccone
25 maggio 2026 • 06:00Aggiornato, 25 maggio 2026 • 10:21

Ampliata la rottamazione, è in arrivo un altro blitz per sanare abusi sugli immobili. A corto di proposte, la maggioranza si affida all’usato sicuro per il consenso 

Sanatorie fiscali, condono edilizio, scudo salva-imprenditori sconfitti nelle cause. E niente nuove risorse per la sicurezza sul lavoro. Cambiano i provvedimenti, ma la destra usa le solite parole d’ordine care a una parte del proprio elettorato. In tempi di inflazione galoppante e crescita asfittica, il governo tira avanti alla giornata. Così la maggioranza deve affilare le armi per cercare di drenare un po’ di consenso a buon mercato, affidandosi all’usato sicuro. Si muovono i parlamentari, ch

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Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.