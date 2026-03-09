Razza poltrona

Imprese futuriste: Ruvolo si allea col partito di Vannacci

Francesco Mitridati
09 marzo 2026 • 07:00

Il presidente di Confimprenditori Ruvolo ha dichiarato il proprio sostegno alle iniziative di Futuro Nazionale. L’idea di fare un soggetto per stringere un patto con Futuro nazionale

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Dopo una fase di abboccamenti, strizzatine d’occhio, dichiarazioni, il partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale, e i vertici di Confimprenditori hanno deciso di fare sul serio: il matrimonio si farà. In vista delle elezioni politiche del 2027, uniranno le loro forze. Il matrimonio è di quelli d’interesse. Stefano Ruvolo, presidente della confederazione, porterà in dote a Vannacci il radicamento sul territorio che Futuro nazionale non può ancora avere. Fn contribuirà con il bottino di voti d

