No al ritiro della riforma fiscale, no al salario minimo per legge, la premier prende in giro chi la contesta: «Non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica». Poche aperture, e tutte generiche. Landini chiede ai suoi di «ascoltare». Alla fine la Cgil porta a casa un riconoscimento dal governo, e la premier tenta di dimostrare di saper dialogare anche con il sindacato rossa. La verità è che il dialogo non arriva

Alla fine del discorso ad applaudire sono in meno di venti delegati, giusto un gesto di disciplina verso il segretario Maurizio Landini che chiamando la presidente del consiglio Giorgia Meloni sul palco avverte severamente i suoi: «Saper ascoltare è la condizione per essere ascoltati».

E ringraziandola di aver accettato l’invito cerca ancora di spiegarne la ragione ai suoi, «Lei ci ha detto che si trova a affrontare situazione difficilissima, straordinaria, e siamo d’accordo, proprio per questo il mondo del lavoro deve essere messo nella condizione di discutere trovare della condizioni. Non vogliamo essere spettatori del cambiamento ma protagonisti. Per questo l’abbiamo invitata».

Già, perché l’ha invitata? Per dimostrare che la Cgil è ancora una forza riconosciuta dalle istituzioni. E Meloni perché ha accettato? Per dimostrare che di essere all’altezza del suo ruolo, e di saper parlare anche con le parti sociali più distanti.

Ma ce la fa? Da subito Meloni sembra una leader di destra radicale in gabbia, sfodera il suo sguardo più ardito, fiammeggia dagli occhi: perché per iniziare a parlare deve aspettare che una trentina di delegati di minoranza escano dalla sala in corteo cantando «Bella ciao» e sventolando le loro bandiere rosse.

Ringrazia, spiega di aver accettato «in segno di rispetto in coerenza con un percorso di ascolto che il governo intende portare avanti», ringrazia anche quelli che la contestano ma non riesce a rinunciare allo scherno, «alcuni manifesti mi hanno fatto anche ridere, come quello che diceva 'Pensati sgradita'. Non pensavo che la Ferragni fosse un metalmeccanico». Ce l’ha con quel «Pensati sgradita» con cui l’ha accolta la leader della minoranza Chiara Como, una citazione con variazione di quella della influencer a Sanremo, «pensati libera». Tenta la battuta: «Non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica».

In realtà fuori dal Palacongresso di Rimini si distribuiscono anche peluche, altra citazione, questa proprio amarissima: con i peluche è stato contestato il governo a Cutro dopo la strage di naufraghi.

Meloni, davanti alla platea composta ma gelida e silenziosa, dice che era un appuntamento «al quale non ho voluto rinunciare, in segno di rispetto per il sindacato che è la più antica organizzazione del lavoro del nostro paese». Spiega di voler celebrare lì «l’unità nazionale», anche se oggi, il 17 marzo, ricorre il giorno dell’unità del Regno d’Italia. Poi prova a scherzare con Landini: nella sua relazione ha detto che la Cgil non è un sindacato d’opposizione, «menomale».

Anche stavolta non ride nessuno. È da 27 anni che manca un premier da un congresso Cgil, e lei si dichiara fiera di colmare questa assenza, ma anche questo non smuove i precordi, da davanti a sé sale un’onda di silenzio e di freddo. Allora parte all’attacco: l’Italia è il paese in cui non crescono i salari, ma «la strada è puntare tutto sulla crescita economica. La ricchezza le creano le aziende con i loro lavoratori», lo stato ha il compito di fare «regole giuste» e «redistribuire la parte che gli compete», «il merito unico vero ascensore sociale», il salario minimo legale «non è efficace, la fissazione per legge può diventare non una tutela aggiuntiva ma sostitutiva» e qui insiste perché sa di toccare un tasto dolente, «finirebbe per fare un grande favore alle grandi concentrazioni economiche. La strada più efficace estendere i contratti collettivi, combattere i contratti pirata, ridurre il carico fiscale sul lavoro».

Ma sa che Maurizio Landini ha chiesto al governo di ritirare la delega fiscale. E deve rispondere. Risponde no: la legge è stata «un po’ frettolosamente bocciata da alcuni», cioè la Cgil stessa e i partiti della sinistra, invece «è una riforma che guarda con attenzione al lavoro, con importanti novità per i lavoratori dipendenti», «lavoriamo per una riforma complessiva che migliori l’efficienza della struttura, riduca il carico fiscale, che contrasti l’evasione fiscale, che semplifichi gli adempimenti e crei un nuovo rapporto di fiducia».

Ammortizzatori sociali universali

«Uno dei grandi temi su cui possiamo provare a lavorare insieme è quello per creare un sistema di ammortizzatori sociali universale», «per il lavoro autonomi, dipendente e atipico, non si può costruire una cittadella di garantiti impermeabile a chi rimane fuori». Cita la legge Biagi, che non era piaciuta affatto al sindacato, ma lo fa per poter dire, ricordando il sindacalista ucciso nel 2002, che «pensavamo che il tempo della contrapposizione ideologica feroce forse dietro le nostre spalle» e invece no, dice, e fa due esempi che nella sua idea sono paralleli: «l’assalto estrema destra alla sede Cgil» e «le minacce ai movimenti anarchici che si rifanno alle Br».

E non rinuncia a spiegare gli effetti di stabilità politica del presidenzialismo, proposta che è nel dna della destra italiana e a cui anche la Cgil è più che allergica.

Fin qui gesti di dialogo non sono arrivati, nella sostanza. E allora promette che si confronterà con il sindacato sulla lotta all’inverno demografico, per il quale il governo ha in preparazione «un piano imponente» che – deve dirlo a scanso equivoci – conterrà incentivi alle imprese che assumono neomamme. Promette anche di non sguarnire il fronte contro la violenza contro le donne. E mancherebbe.

Finisce nello stesso gelo in cui ha iniziato: «Su alcune cose sarà più facile trovare condivisione, su molte altre sarà difficile. Questo non vuol dire che non si debba tentare», «Se il nostro approccio è sincero posso sempre imparare anche da chi è lontano da me. Rivendicate senza sconti, vi garantisco che quelle istanze troveranno sempre un impegno serio e senza pregiudizi».

Qualche delegato applaude pro forma, ma giusto un colpetto di mani imbarazzato, la premier esce dalla sala in silenzio, accompagnata dagli uomini di scorta, e da Landini.

