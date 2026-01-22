Sparisce il «consenso». Bongiorno fa saltare il patto Meloni-Schlein sulla definizione di stupro

true false

Una riscrittura completa, con la parola «consenso» che dà il nome al disegno di legge sostituita con «dissenso». La proposta di modifica depositata dall’avvocata leghista e presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno stravolge del tutto non solo l’articolo 609 bis del codice penale sulla violenza sessuale per come è oggi, ma anche e soprattutto la formula originaria contenuta nel ddl e approvata all’unanimità alla Camera, dopo l’accordo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni.