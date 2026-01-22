ennesimo sgarbo della lega alla premier

Sparisce il «consenso». Bongiorno fa saltare il patto Meloni-Schlein sulla definizione di stupro

22 gennaio 2026 • 20:46Aggiornato, 22 gennaio 2026 • 20:49

La leghista riscrive il reato: prevede il concetto di «dissenso» e varie attenuanti. Una mossa che spiazza anche gli alleati. Le opposizioni insorgono: «Rotto l’accordo, smentita la premier» 

Una riscrittura completa, con la parola «consenso» che dà il nome al disegno di legge sostituita con «dissenso». La proposta di modifica depositata dall’avvocata leghista e presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno stravolge del tutto non solo l’articolo 609 bis del codice penale sulla violenza sessuale per come è oggi, ma anche e soprattutto la formula originaria contenuta nel ddl e approvata all’unanimità alla Camera, dopo l’accordo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni.

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.