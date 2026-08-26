Taglio delle accise fino al 5 settembre. Scontro tra Lega e FI su nuove imposte

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La proroga è stata approvata: il taglio sulle accise di 17 centesimi al litro riguarda solo il gasolio e rimarrà in vigore fino al 5 di settembre, così da calmierare i costi del controesodo vacanziero. Il Consiglio dei ministri ha approvato la misura, il cui costo si aggira attorno ai 130 milioni di euro, che è stata definita dagli esponenti di governo come provvisoria. Un modo per dare respiro ai consumatori, con l’obiettivo di mettere a punto una misura più strutturale che intervenga sul caro