Taglio delle accise fino al 5 settembre. Scontro tra Lega e FI su nuove imposte

Il consiglio dei ministri ha così approvato il taglio di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, il cui costo si aggira attorno ai 130 milioni di euro, con l’obiettivo di mettere a punto una misura più strutturale che intervenga sul caro carburanti
La proroga è stata approvata: il taglio sulle accise di 17 centesimi al litro riguarda solo il gasolio e rimarrà in vigore fino al 5 di settembre, così da calmierare i costi del controesodo vacanziero. Il Consiglio dei ministri ha approvato la misura, il cui costo si aggira attorno ai 130 milioni di euro, che è stata definita dagli esponenti di governo come provvisoria. Un modo per dare respiro ai consumatori, con l’obiettivo di mettere a punto una misura più strutturale che intervenga sul caro