Pronto Masciandaro? Giorgetti adesso prova a prendersi la Consob

Da settimane si parla del possibile incarico al sottosegretario dell’Economia, il leghista Federico Freni, ora diviso tra manovra e tuf (testo unico sulla finanza). Il nome messo in contrapposizione è quello di Donato Masciandaro, economista di professione, consigliere del ministro
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Una guerra interna alla Lega si sta scatenando per la poltrona di presidente della Consob, la commissione nazionale che vigila sulle società e la borsa. Un fatto sembra tuttavia consolidarsi: comunque vada, l’erede di Paolo Savona al vertice dell’organismo arriverà dal ministero dell’Economia, a trazione leghista. L’incarico settennale è in scadenza a marzo, ma le grandi manovre sono iniziate da tempo. La poltrona è di prestigio e di potere, basti guardare al risiko bancario degli ultimi mesi. D