Telenovela Consob: Freni rinuncia ma non è ancora finita

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La rinuncia di Federico Freni alla corsa per la presidenza della Consob riapre il tetris delle nomine della maggioranza. O, forse, le risolve. Infatti la nomina del vertice della Commissione che vigila sul mercato finanziario, nelle ultime settimane si è legata, quasi indissolubilmente, al rinnovo della presidenza dell’Antitrust (Agcm) e quella di presidente e Consiglio dell’Anac. Ed essendo l’attuale sottosegretario – caso più unico che raro – stimato sia da Matteo Salvini sia da Giancarlo Gior