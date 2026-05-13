Italia

Telenovela Consob: Freni rinuncia ma non è ancora finita

Lisa Di Giuseppe
13 maggio 2026 • 20:32

Il sottosegretario si ritira dalla corsa per l’authority. Forza Italia esulta ma sa che per Cornelli la strada non è semplice, c’è l’incognita Fratelli d’Italia. Il leghista potrebbe essere “dirottato” all’Antitrust

La rinuncia di Federico Freni alla corsa per la presidenza della Consob riapre il tetris delle nomine della maggioranza. O, forse, le risolve. Infatti la nomina del vertice della Commissione che vigila sul mercato finanziario, nelle ultime settimane si è legata, quasi indissolubilmente, al rinnovo della presidenza dell’Antitrust (Agcm) e quella di presidente e Consiglio dell’Anac. Ed essendo l’attuale sottosegretario – caso più unico che raro – stimato sia da Matteo Salvini sia da Giancarlo Gior

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Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth