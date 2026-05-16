Consob e Antitrust. Tajani deve difendersi dall’attacco della Lega

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Ormai lo scontro è alla luce del sole e nessuno dei protagonisti fa nulla per nasconderlo. Dentro la maggioranza è tutti contro tutti per le nomine alle autorità amministrative indipendenti più prestigiose: Antitrust e Consob, rispettivamente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Forza Italia contro Lega, Fratelli d’Italia contro Forza Italia: schieramenti opposti dentro al Consiglio dei ministri, che prima o poi dovrà sbrogliare