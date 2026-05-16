l’impasse sulle nomine

Consob e Antitrust. Tajani deve difendersi dall’attacco della Lega

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani prova a dare la linea sul pacchetto di nomine
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani prova a dare la linea sul pacchetto di nomine
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani prova a dare la linea sul pacchetto di nomine
Giulia Merlo roma
16 maggio 2026 • 06:00

FI deve smentire un retroscena del Giornale del leghista Angelucci. Il veto del vicepremier su Freni ha irrigidito il dialogo tra gli alleati

Ormai lo scontro è alla luce del sole e nessuno dei protagonisti fa nulla per nasconderlo. Dentro la maggioranza è tutti contro tutti per le nomine alle autorità amministrative indipendenti più prestigiose: Antitrust e Consob, rispettivamente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Forza Italia contro Lega, Fratelli d’Italia contro Forza Italia: schieramenti opposti dentro al Consiglio dei ministri, che prima o poi dovrà sbrogliare

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Giulia Merlo roma
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.