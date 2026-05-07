Stallo per le Authority

Una Consob senza Freni, il governo non sceglie e la nomina slitta ancora

Stefano Iannaccone
07 maggio 2026 • 07:00

L’accordo sul nome del sottosegretario leghista al Mef è ancora in stand-by. Non sono bastate le concessioni leghiste a Tajani. Bloccata anche l’Antitrust

Più che una nomina, sembra una serie tv. Con una nuova stagione che rimanda sempre la puntata finale. Solo che non è fiction, ma la sintesi di un governo avvitato su sé stesso. L’accordo sul presidente della Consob non è stato ancora chiuso. Nonostante nelle ultime ore fosse tutto pronto per indicare il leghista Federico Freni, attuale sottosegretario all’Economia. Il vertice a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, no

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.