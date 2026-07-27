Consulenze nucleari da Pichetto Fratin, i consigli sull’atomo costano caro

Il ministro dell’Ambiente ha reclutato quattro consulenti solo per nucleare sostenibile. A capo del team Guzzetta, il conto complessivo è di 110mila euro all’anno

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Nemmeno sono nate le centrali, che già servono risorse pubbliche. La spesa per il ritorno al nucleare è di quasi 150mila euro all’anno. Il ministro dell'Ambiente, il forzista Gilberto Pichetto Fratin, ha fatto incetta di consulenti per usare di nuovo l’atomo. Da qualche settimana è tornato ufficialmente nel suo team Giovanni Guzzetta, docente di Diritto, che già nel 2024 era stato consigliere giuridico del ministro per «redigere il quadro giuridico per la disciplina organica del nucleare sosteni