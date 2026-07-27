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Consulenze nucleari da Pichetto Fratin, i consigli sull’atomo costano caro

Stefano Iannaccone
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27 luglio 2026 • 07:00

Il ministro dell’Ambiente ha reclutato quattro consulenti solo per nucleare sostenibile. A capo del team Guzzetta, il conto complessivo è di 110mila euro all’anno

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Nemmeno sono nate le centrali, che già servono risorse pubbliche. La spesa per il ritorno al nucleare è di quasi 150mila euro all’anno. Il ministro dell'Ambiente, il forzista Gilberto Pichetto Fratin, ha fatto incetta di consulenti per usare di nuovo l’atomo. Da qualche settimana è tornato ufficialmente nel suo team Giovanni Guzzetta, docente di Diritto, che già nel 2024 era stato consigliere giuridico del ministro per «redigere il quadro giuridico per la disciplina organica del nucleare sosteni

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.