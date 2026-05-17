Consulenze post governo Meloni, Butti fa i contratti fino al 2028

Al dipartimento, guidato dal meloniano Alessio Butti, fioccano rinnovi di consulenze nel contingente degli esperti. Con scadenze fissate ampiamente dopo la fine dell’attuale legislatura. Proprio come hanno fatto i predecessori, tanto biasimati dal sottosegretario
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Così fan tutti. E anche il sottosegretario all’Innovazione, il meloniano Alessio Butti, ha voluto adeguarsi ai predecessori. Nel suo contingente di esperti, il dipartimento ha fatto contratti ad almeno una dozzina di collaboratori fino al 2028: alcuni si fermano a febbraio, altri arrivano direttamente a dicembre, quando la nuova legislatura sarà iniziata da un pezzo. Tra i nomi spicca quello di Marco Camisani Calzolari, volto noto della tv (per la sua collaborazione con Striscia la notizia), rec