Consulenze post governo Meloni, Butti fa i contratti fino al 2028

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Così fan tutti. E anche il sottosegretario all’Innovazione, il meloniano Alessio Butti, ha voluto adeguarsi ai predecessori. Nel suo contingente di esperti, il dipartimento ha fatto contratti ad almeno una dozzina di collaboratori fino al 2028: alcuni si fermano a febbraio, altri arrivano direttamente a dicembre, quando la nuova legislatura sarà iniziata da un pezzo. Tra i nomi spicca quello di Marco Camisani Calzolari, volto noto della tv (per la sua collaborazione con Striscia la notizia), rec