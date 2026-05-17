razza poltrona

Consulenze post governo Meloni, Butti fa i contratti fino al 2028

Stefano Iannaccone
17 maggio 2026 • 23:50

Al dipartimento, guidato dal meloniano Alessio Butti, fioccano rinnovi di consulenze nel contingente degli esperti. Con scadenze fissate ampiamente dopo la fine dell’attuale legislatura. Proprio come hanno fatto i predecessori, tanto biasimati dal sottosegretario

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Così fan tutti. E anche il sottosegretario all’Innovazione, il meloniano Alessio Butti, ha voluto adeguarsi ai predecessori. Nel suo contingente di esperti, il dipartimento ha fatto contratti ad almeno una dozzina di collaboratori fino al 2028: alcuni si fermano a febbraio, altri arrivano direttamente a dicembre, quando la nuova legislatura sarà iniziata da un pezzo. Tra i nomi spicca quello di Marco Camisani Calzolari, volto noto della tv (per la sua collaborazione con Striscia la notizia), rec

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.