Anche Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 stelle, fa appello ai responsabili per non far cadere Giueseppe Conte e chiede «il patto tra tutti i partiti». Grillo si è fatto avanti ancora una volta tramite internet, più esattamente ha condiviso una lettera aperta a maggioranza e opposizine di Giorgio Trizzino, il deputato del Movimento 5 stelle pro Mes: «Non può esistere in questo momento una distinzione tra maggioranza ed opposizione perché tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il paese». Trizzino ha scritto: «Stiliamo insieme un patto tra tutti i partiti e lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il paese e colmiamo quel vuoto e la disaffezione che la politica ha lasciato in questi anni nell’animo degli italiani». Con l’invito alla stampa a farsi promotrice di questi accordi: «Affinché riesca a ritrovare se stessa in un ruolo non di partigianeria interessata ma esclusivamente di descrizione delle notizie e di indispensabile ruolo comunicativo». Grillo ha aggiunto: «Sottinteso che il governo è quello di Conte».

Anche gli italiani per loro devono aderire: «E su questo patto convergano e lo sottoscrivano idealmente tutti i cittadini Italiani nella certezza che le Istituzioni lavoreranno per loro e con loro ma che del loro singolo contributo avranno bisogno per far funzionare ogni più elementare meccanismo di quella macchina complessa che dovrà chiamarsi “ripresa”».

